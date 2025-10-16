Kaio Jorge ma che fai? Il gesto plateale costa caro
Sciocchezza che costa cara quella dell' ex attaccante della Juve Kaio Jorge. Durante il match contro l'Atletico Mineiro l'attuale giocatore del Cruzeiro mima all'arbitro il "gesto de roubo", il gesto del furto dopo una decisione controversa del direttore di gara. La leggerezza di Kaio Jorge non resta impunita: revisione al VAR ed espulsione a inizio secondo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
