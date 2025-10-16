Kaio Jorge espulso dal VAR senza neanche aver commesso fallo | ha fatto un gesto troppo plateale

Kaio Jorge ha perso la testa durante il match tra Atletico Mineiro e Cruzeiro. L'ex di Juventus e Frosinone non ha condiviso le scelte arbitrali ma la contestazione si è spinta troppo oltre e il VAR l'ha fato espellere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Da promessa a rimpianto? La rinascita di Kaio Jorge ? Arrivato alla Juventus nel 2021 come una delle stelle più brillanti del calcio brasiliano, Kaio Jorge doveva essere il futuro. Appena 19 anni, talento, eleganza e quel fiuto del gol tipico dei grandi nu - facebook.com Vai su Facebook

Danilo x Kaio Jorge. - X Vai su X

Kaio Jorge mima il gesto del furto verso l’arbitro e viene espulso. Poi chiede scusa - Ingenuità di Kaio Jorge: l'ex Juventus e Frosinone fa il gesto delle manette verso l'arbitro e viene espulso. Si legge su gianlucadimarzio.com

Kaio Jorge, furia in Brasile: rosso e gestaccio all'arbitro, poi il messaggio social - Il brutto episodio non passa inosservato al Var e il direttore di gara espelle l'attaccante brasiliano lasciando in dieci il Cruzeiro a inizio ripresa ... Si legge su tuttosport.com

Kaio Jorge, che ingenuità! Simula il gesto del furto verso l’arbitro, rosso diretto e scuse a fine gara. La ricostruzione - Kaio Jorge esagera con la protesta: mimato il furto all’arbitro, espulsione inevitabile e scuse sui social a fine partita Brutta ingenuità per Kaio Jorge durante il derby tra Atlético Mineiro e Cruzei ... Come scrive calcionews24.com