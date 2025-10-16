Kaio Jorge che ingenuità! Simula il gesto del furto verso l’arbitro rosso diretto e scuse a fine gara La ricostruzione

Kaio Jorge esagera con la protesta: mimato il furto all’arbitro, espulsione inevitabile e scuse sui social a fine partita Brutta ingenuità per Kaio Jorge durante il derby tra Atlético Mineiro e Cruzeiro. L’attaccante brasiliano, ex Juventus e Frosinone, è stato espulso a inizio ripresa dopo un gesto di protesta plateale. Pochi istanti dopo il gol . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kaio Jorge, che ingenuità! Simula il gesto del furto verso l’arbitro, rosso diretto e scuse a fine gara. La ricostruzione

