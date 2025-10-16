Juventus Women infortunio per Beccari | salta il Bayern Monaco Le ultime
sulle condizioni della giovane attaccante bianconera. Niente Bayern Monaco Juventus Women per Chiara Beccari: l’attaccante classe 2004 non è partita con le compagne alla volta della Germania a causa di un affaticamento muscolare rimediato nell’allenamento di vigilia. Le sue condizioni verrano meglio valutate nelle prossime ore, nella speranza di poterla recuperare per i prossimi impegni. Prima della sosta (Beccari è stata convocata dalla Nazionale italiana) la Juve sarà impegnata domenica alle 15.30 in Serie A Women a Formello contro la Lazio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
