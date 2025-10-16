Juventus Women doppia beffa contro il Bayern Monaco | quanti dubbi sul gol subito nel finale e assegnato dal VAR Ecco cosa è successo – FOTO

Juventus Women, doppia beffa contro il Bayern Monaco: tutti i dettagli sulla rete subita dalle bianconere. Una beffa atroce, una sconfitta che brucia e che lascia un'enorme scia di polemiche. La Juventus Women esce sconfitta per 2-1 dalla trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco, condannata da un "gol fantasma" assegnato dal VAR al sesto minuto di recupero, quando un pareggio preziosissimo sembrava ormai in cassaforte. RESOCONTO BAYERN MONACO JUVENTUS WOMEN L'episodio che ha deciso la partita è avvenuto all'ultimo respiro. Sugli sviluppi di un'azione disperata, una sponda di testa di Harder ha messo in difficoltà la difesa bianconera.

