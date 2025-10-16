Juventus Vlahovic nel mirino del top club | contatti avviati

Le voci intorno a Dusan Vlahovic tornano ad animare il calciomercato. La Juventus è pronta a muoversi, mostrandosi pronta a dire addio al calciatore serbo. La punta ex Fiorentina, in scadenza nel 2026, vanta un ingaggio da 12 milioni a stagione, Cifra ritenuta insostenibile dalla dirigenza bianconera. Per questo, la società di Torino ha deciso di far saltare le negoziazioni per il rinnovo, mettendo alla porta il bomber classe 2000. In queste ultime ore, propio sul centravanti della Juventus si sta facendo sempre più strada la notizia di un possibile interesse di una big del calcio spagnolo: il Barcellona. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, Vlahovic nel mirino del top club: contatti avviati

Scopri altri approfondimenti

#Calciomercato #Juventus: #Vlahovic bomber di riserva, cosa dicono i dati - X Vai su X

NUOVA OCCASIONE PER VLAHOVIC ? L’attaccante serbo non parte titolare da Verona-Juventus ma, stando a quanto ripoetato Tuttosport, domenica potrebbe essere il suo momento Contro il Como di Fàbregas, Tudor starebbe pensando di rilanciarlo d - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario - Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio, l’attaccante vuole liberarsi a parametro zero per strappare un ingaggio top Un addio che non si consuma, un futuro già scritto ... Come scrive juventusnews24.com

Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per l’attaccante serbo! Possibile svolta già a gennaio? Novità - Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per il serbo: tutti gli aggiornamenti Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Segnala juventusnews24.com

Juventus, Vlahovic più vicino al Barcellona: l’infortunio di Lewandowski accelera i tempi ma Tudor ha un’idea diversa - Juventus, Vlahovic si avvicina al Barcellona: l'infortunio di Lewandowski accelera i tempi: ma Tudor punta sul serbo contro il Como ... Lo riporta sport.virgilio.it