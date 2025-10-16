Juventus talenti e tattica | Yildiz e Paz
Emanuele Giaccherini ha le idee chiare: Kenan Yildiz surclassa Paz e rappresenta il futuro radioso della Juventus. Il giovane turco, con la pesante maglia bianconera sulle spalle, affronta la pressione di Torino con un talento che incanta. Dribbling fulminanti, intuizioni geniali: Yildiz trasforma ogni partita in uno spettacolo. “Vince per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
La Juventus punta il classe 2004 del Famalicão, Gustavo Sà. Mezz’ala ma anche mediano e trequartista, è uno dei talenti più elettrizzanti del calcio portoghese. Vi piacerebbe come acquisto? - facebook.com Vai su Facebook
Maglie nuove. Nuovi talenti. La solita, intramontabile Juventus. Il nostro nuovo terzo kit è ora disponibile su #FC26. Preordinalo ora ? http://x.ea.com/84694 - X Vai su X
Juventus, tentazione Yildiz: gli hanno offerto 10 milioni - Kenan Yildiz non può che essere consiederato il talento della Juventus del futuro, ma c'è un rischio forte che corre il club bianconero visto la situazione contrattuale del giocatore turco ... Riporta calciotoday.it
Kenan Yildiz, il nuovo obiettivo del Real Madrid: il talento della Juventus che conquista l’Europa - Kenan Yildiz, il nuovo obiettivo del Real Madrid: il talento della Juventus che conquista l’Europa Kenan Yildiz è diventato uno dei nomi più chiacchierati del calcio ... Scrive tuttojuve.com
“Oltre 100 milioni per Yildiz”. Che succede alla Juventus - La Juventus è già al lavoro per blindare il suo numero 10, Kenan Yildiz. calciomercato.it scrive