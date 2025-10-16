juventus sotto indagine uefa per sforamento del fairplay finanziario nel triennio 2022 2025

AGI - "Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d'uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 20222023-20242025". È quanto scrive la Juventus nella relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025 nella sezione "Rischi connessi al mancato rispetto dei parametri di Financial Sustainability Uefa e di quelli stabiliti dalla Figc". "L'esito di tale procedimento - che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l'anno in corso e per gli anni futuri dell'insieme dei parametri economico-finanziari Uefa - è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa). 🔗 Leggi su Agi.it

