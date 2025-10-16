Juventus procedimento Uefa per violazione del Fair Play Finanziario | cosa rischia

L’ Uefa ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario nei confronti della Juventus. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero, attraverso il fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025: «Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 20222023-20242025. L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari Uefa – è atteso per la primavera del 2026 ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

