Juventus Paratici ritorna al Tottenham dopo la squalifica

Il ritorno nel calcio Fabio Paratici è di nuovo il direttore sportivo del Tottenham e lavorerà in tandem con Johan Lange, con cui dividerà il ruolo. Aveva già lavorato al club inglese tra il 2021 e il 2023 prima dela squlifica nell’ambito dell’inchiesta Prisma. Lo ha annunciato il club londinese L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Paratici ritorna al Tottenham dopo la squalifica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tottenham, ufficiale il ritorno di Fabio Paratici come Direttore Sportivo Ad annunciarlo il club londinese, che ha anche comunicato che l’ex dirigente della Juventus affiancherà Johan Lange, promosso a sua volta Direttore Sportivo #sportitalia #paratici #tottenh - X Vai su X

La Juventus guarda in casa Genoa per rilanciarsi Dopo aver pescato alla Sampdoria l'accoppiata Marotta-Paratici, i bianconeri tornano a guardare in Liguria per aprire un nuovo ciclo importante - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, l’ex Paratici: “Tottenham? Sono felice di tornare in un club che amo” - Le parole dell'ex direttore sportivo bianconero sul suo ritorno al Tottenham dopo aver scontato la squalifica sportiva internazionale ... Si legge su msn.com

Plusvalenze della Juve: Paratici torna al Tottenham, dopo la squalifica di due anni e mezzo - Finito lo stop di due anni e mezzo, il dirigente italiano rientra a Londra: “Riparto da un club che amo, pronto a costruire un futuro speciale” ... Scrive giornalelavoce.it

Paratici-Tottenham, Gustavo Sà-Juventus, Bisseck-Eintracht, Napoli-Juanlu, Kim-Milan: 5 rumors, indiscrezioni, affari che vi siete persi oggi (15/10) - Le news, le indiscrezioni, i rumors di mercato non si fermano mai: anche durante la giornata le notizie si rincorrono e noi siamo qui a proporvi ... Da eurosport.it