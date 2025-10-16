Juventus Next Gen, importantissime novità dopo l’allenamento odierno: la GALLERY con il rientro di quel bianconero. Una notizia splendida, un rientro fondamentale che rinforza la difesa e alza il morale. La Juventus Next Gen ritrova uno dei suoi pilastri: Javier Gil Puche è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il difensore spagnolo era ai box dallo scorso 13 agosto, ma il suo calvario è finalmente finito. Mentre la squadra di Massimo Brambilla continua la preparazione in vista della delicata trasferta di Rimini, in programma domenica 19 ottobre alle 14:30, dall’allenamento di oggi è arrivata la novità più attesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, importantissime novità dopo l’allenamento odierno: c’è un rientro molto atteso dai tifosi – GALLERY