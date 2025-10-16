Juventus Next Gen importantissime novità dopo l’allenamento odierno | c’è un rientro molto atteso dai tifosi – GALLERY
Juventus Next Gen, importantissime novità dopo l’allenamento odierno: la GALLERY con il rientro di quel bianconero. Una notizia splendida, un rientro fondamentale che rinforza la difesa e alza il morale. La Juventus Next Gen ritrova uno dei suoi pilastri: Javier Gil Puche è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il difensore spagnolo era ai box dallo scorso 13 agosto, ma il suo calvario è finalmente finito. Mentre la squadra di Massimo Brambilla continua la preparazione in vista della delicata trasferta di Rimini, in programma domenica 19 ottobre alle 14:30, dall’allenamento di oggi è arrivata la novità più attesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
FILIPPO BALDUCCI IN RIMINI - JUVENTUS NEXT GEN DI SERIE C. • Domenica 19 Ottobre alle ore 14:30, il nostro Assistente CAN C Filippo BALDUCCI, sarà impegnato in RIMINI - JUVENTUS NEXT GEN, 10ª giornata del girone B del Campionato di Serie C
#Juventus Next Gen, risentimento muscolare per Pedro #Felipe: il difensore era stato aggregato alla Prima Squadra dopo l'infortunio di #Bremer.
Juventus Next Gen, importantissime novità dopo l'allenamento odierno: c'è un rientro molto atteso dai tifosi – GALLERY - La Juventus Next Gen ritrova uno dei suoi pilastri: Javier Gil Puche è tornato ad allenarsi con il gruppo.
Rimini-Juventus Next Gen: le info sui biglietti - la vendita dei biglietti per la partita di domenica pomeriggio contro la Juventus Next Gen, in programma allo Stadio "Romeo Neri" alle 14:30, è attiva da questo momento.
Portieri Juventus: chi sostituirà l'infortunato Pinsoglio? I nomi della Next Gen da cui può attingere Tudor. Il focus con vista sulla Prima squadra - Il focus completo Un'assenza che apre una porta, un infortunio che si tras ...