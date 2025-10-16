Juventus nel mirino UEFA | procedimento per violazione del Fair Play Finanziario

In casa Juventus è arrivata all’improvviso una brutta notizia. La stessa società bianconera ha confermato in questi minuti che la UEFA ha aperto un procedimento per un possibile sforamento dei criteri del nuovo Fair Play Finanziario, nello specifico della Football Earning Rule, parametro centrale nella nuova regolamentazione economico-finanziaria introdotta dall’organismo europeo. Il periodo analizzato riguarda il triennio 20222023 – 20242025. Apertura del procedimento UEFA. Secondo quanto comunicato dal club, il 18 settembre la UEFA ha formalizzato l’avvio della procedura, come previsto per tutte le società partecipanti alle competizioni europee in caso di potenziali irregolarità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

