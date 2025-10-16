Juventus nel mirino UEFA | procedimento per violazione del Fair Play Finanziario
In casa Juventus è arrivata all’improvviso una brutta notizia. La stessa società bianconera ha confermato in questi minuti che la UEFA ha aperto un procedimento per un possibile sforamento dei criteri del nuovo Fair Play Finanziario, nello specifico della Football Earning Rule, parametro centrale nella nuova regolamentazione economico-finanziaria introdotta dall’organismo europeo. Il periodo analizzato riguarda il triennio 20222023 – 20242025. Apertura del procedimento UEFA. Secondo quanto comunicato dal club, il 18 settembre la UEFA ha formalizzato l’avvio della procedura, come previsto per tutte le società partecipanti alle competizioni europee in caso di potenziali irregolarità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juventus nel mirino UEFA per il Fair Play Finanziario: esito atteso nel 2026 - X Vai su X
GdS - Skriniar potrebbe tornare nel mirino della Juventus: dopo l’infortunio di Bremer, i bianconeri starebbero valutando l’ex difensore dell’Inter, oggi al Fenerbahce. Il 30enne slovacco vedrebbe di buon grado un ritorno in Serie A. - facebook.com Vai su Facebook
Juve nel mirino della Uefa: aperto procedimento per il Fair Play Finanziario - Lo stesso club bianconero ha annunciato la decisione del massimo organo continentale: atteso l'esito definitivo in primavera ... Lo riporta corrieredellosport.it
Fair play finanziario, la Juventus ancora nel mirino dell’Uefa: “Aperto un procedimento”. Quali sanzioni rischia il club bianconero - La Juventus rischia sanzioni economiche e restrizioni sportive per il possibile sforamento dei parametri della Football Earning Rule ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Procedimento Uefa contro la Juve: ECCO cosa rischia - Come svelato ufficialmente dalla società in occasione del fascicolo legato al bilancio della passata ... Secondo passioneinter.com