Juventus nel mirino della Uefa per violazione del Fair Play finanziario occhi puntati sui conti dei bianconeri | che cosa rischia il club
L’Uefa ha aperto un procedimento nei confronti della Juventus, per un presunto sforamento del fair play finanziario. Si tratta di un insieme di regole stabilite dall’organismo europeo, che mirano alla sostenibilità dei bilanci e alla riduzione dell’indebitamento delle società sportive. In questo caso la contestazione fatta al club bianconero riguarda il triennio che va dal 2022 al 2025. A confermarlo è la stessa Juventus in un fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025, presentato in occasione dell’assemblea che ci sarà il prossimo 7 novembre. L’iniziativa della Uefa potrebbe portare a sanzioni economiche per la società controllata da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. 🔗 Leggi su Open.online
