Juventus la UEFA indaga ancora sui conti | nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario I dettagli e le tempistiche del verdetto

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fair Play Finanziario, la UEFA apre un’inchiesta sulla Juventus: cosa emerge dal bilancio e quando arriverà la decisione I conti della Juventus finiscono nuovamente sotto la lente della UEFA. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il club bianconero ha confermato l’apertura di un procedimento da parte dell’organo calcistico europeo per un possibile sforamento dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus la uefa indaga ancora sui conti nuovo procedimento per il fair play finanziario i dettagli e le tempistiche del verdetto

© Calcionews24.com - Juventus, la UEFA indaga ancora sui conti: nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario. I dettagli e le tempistiche del verdetto

Argomenti simili trattati di recente

juventus uefa indaga contiJuventus, la UEFA indaga ancora sui conti: nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario. I dettagli e le tempistiche del verdetto - Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il club bianconero ha confermato l’apertura di un procedimento da parte dell’organo ... Si legge su calcionews24.com

juventus uefa indaga contiBufera Juventus: la Uefa indaga sui conti bianconeri - Il club bianconero nel giorno del nuovo CdA riceve la notifica di un procedimento per possibile violazione del Fair Play Finanziario. Segnala msn.com

juventus uefa indaga contiJuventus, procedimento Uefa per il Financial Fair Play - La Juventus comunica l'avvio del procedimento Uefa per possibile sforamento dei parametri del Financial Fair Play. Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Uefa Indaga Conti