Juventus la UEFA indaga ancora sui conti | nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario I dettagli e le tempistiche del verdetto
Fair Play Finanziario, la UEFA apre un’inchiesta sulla Juventus: cosa emerge dal bilancio e quando arriverà la decisione I conti della Juventus finiscono nuovamente sotto la lente della UEFA. Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il club bianconero ha confermato l’apertura di un procedimento da parte dell’organo calcistico europeo per un possibile sforamento dei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Juventus, l’UEFA ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario - X Vai su X
! Our Juventus Women launched their UEFA Women's Champions League campaign with a stunning comeback vs Benfica Watch all the match of the competition on @DisneyPlusIT : https://ju - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, la UEFA indaga ancora sui conti: nuovo procedimento per il Fair Play Finanziario. I dettagli e le tempistiche del verdetto - Nel bilancio chiuso al 30 giugno 2025, il club bianconero ha confermato l’apertura di un procedimento da parte dell’organo ... Si legge su calcionews24.com
Bufera Juventus: la Uefa indaga sui conti bianconeri - Il club bianconero nel giorno del nuovo CdA riceve la notifica di un procedimento per possibile violazione del Fair Play Finanziario. Segnala msn.com
Juventus, procedimento Uefa per il Financial Fair Play - La Juventus comunica l'avvio del procedimento Uefa per possibile sforamento dei parametri del Financial Fair Play. Segnala ilbianconero.com