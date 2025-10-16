Juventus la UEFA apre una nuova indagine sui bianconeri
Nuova indagine UEFA sulla Juventus La Juventus fa sapere che la Uefa ha aperto un procedimento per possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario nel triennio che va dal 20222023 al 20242025. Questo il comunicato del club bianconero: “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
