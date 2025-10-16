La Uefa sta analizzando i conti della Juventus per verificare se hanno sforato i criteri del fair play finanziario. La notizia è stata confermata anche dal club, nel fascicolo del bilancio al 30 giugno 2025. La Uefa analizza i conti della Juventus. Il comunicato riportato da Calcio e Finanza: Per l’anno solare 2024 il Gruppo ha rispettato su base consolidata lo Squad Cost Ratio (il limite del parametro era pari, per il 2024, all’80%). Il Gruppo prevede inoltre, sulla base delle attuali stime di ricavi e costi correlati al calcolo di tale parametro ed in assenza di eventi non ricorrenti, di poter rispettare tale parametro anche per l’anno solare 2025. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus, la Uefa analizza i conti per il fair play finanziario: possibili sanzioni. Per Tuttosport Chiellini fuori dal Cda