Juventus insieme alla Serie A per una causa importante: i bianconeri, insieme a tutta la Lega, promuovono la campagna “Spazio ai Sogni” – VIDEO. Non solo campo, non solo risultati. La Juventus, insieme a tutta la Serie A, dimostra ancora una volta il suo grande cuore e scende in campo a sostegno di un’importante causa sociale. In questi giorni, infatti, il club bianconero ha promosso attraverso i suoi canali social l’iniziativa della Lega del Filo d’Oro, un’associazione che da decenni si occupa di assistere le persone sordocieche e con gravi disabilità. Juve e Serie A per la Lega del Filo d’Oro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus insieme alla Serie A a sostegno della Lega del Filo d’Oro: il messaggio pubblicato sui social dal club bianconero – VIDEO

