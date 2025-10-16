Juventus i conti di nuovo sotto la lente della UEFA | aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario Tutti i dettagli presenti nel bilancio del club e quando arriverà l’esito

Juve, il club lo conferma nel bilancio: la UEFA ha aperto un procedimento per il potenziale sforamento della Football Earning Rule. I conti della Juventus sono di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della UEFA. A confermarlo è stato lo stesso club bianconero all’interno del fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025: l’organo di governo del calcio europeo ha aperto un procedimento per un potenziale sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario, in particolare per quanto riguarda la “Football Earning Rule”. La notizia, comunicata con la massima trasparenza dalla società, arriva a poco più di un anno dalla precedente sanzione che portò all’esclusione dalla Conference League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, i conti di nuovo sotto la lente della UEFA: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario. Tutti i dettagli presenti nel bilancio del club e quando arriverà l’esito

