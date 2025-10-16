Juventus Gaucci ritorna sulla sfida contro il Perugia del 2000 | Collina fu costretto a fare una cosa

Juventus, nuove rivelazioni su Perugia 2000: «La partita fu fatta giocare per ordine superiore». Le parole di Gaucci stanno facendo molto discutere A venticinque anni di distanza, riemerge un clamoroso retroscena su una delle giornate più drammatiche nella storia della Juventus e del calcio italiano. La famosa Perugia-Juventus del 14 maggio 2000, la partita giocata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, Gaucci ritorna sulla sfida contro il Perugia del 2000: «Collina fu costretto a fare una cosa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La FALSA nazione su CALCIOPOLI? https://youtu.be/2ZzRuhLMLMw?si=A9-65hKtxYji3cm-… #calciopoli #moggi #Gaucci #perugiajuve #juventus - X Vai su X

“Collina cercava l’unico pezzo d’erba dove la palla potesse rimbalzare”. Così Riccardo Gaucci ricorda la storica partita del 14 maggio 2000 tra Perugia e Juventus, giocata sotto un diluvio allo stadio Curi. Nel video, l’ex dirigente racconta come l’arbitro fu costr - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Gaucci ritorna sulla sfida contro il Perugia del 2000: «Collina fu costretto a fare una cosa» - Le parole di Gaucci stanno facendo molto discutere A venticinque anni di distanza, riemerge un clamoros ... Segnala calcionews24.com

Riccardo Gaucci su Perugia-Juve: “Collina obbligato a farla giocare, sarebbe successa la fine del mondo” - Riccardo Gaucci, figlio secondogenito di Luciano il quale ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali anche nel Perugia, ha raccontato cosa successe davvero ... Da fanpage.it

Allegri e la Juve di nuovo avversari - Massimiliano Allegri, a poco più di un anno di distanza, sarà di nuovo seduto su una panchina dell'Allianz Stadium. Segnala sport.sky.it