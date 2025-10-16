Juventus dopo il premio Best Growth Strategy al WFS | La crescita non riguarda solo i numeri ma anche la mentalità Il progetto Zebras riflette la nostra identità!

Juventus ha scritto questo comunicato dopo il premio Best Growth Strategy al World Football Summit, vinto grazie al progetto Zebras FC. Attraverso il proprio profilo Linkedin, la Juventus ha voluto celebrare con questo post la vittoria del premio Best Growth Strategy ai World Football Summit (WFS), arrivata grazie al progetto Zebras FC della Kings League. COMUNICATO – «Per la Juventus, la crescita non riguarda solo i numeri, ma anche la mentalità, l’apprendimento continuo e l’evoluzione per connettersi con nuovi pubblici in modi innovativi. Diventando il primo club professionistico a unirsi ufficialmente alla Kings League attraverso la nostra collaborazione con Zebras FC, abbiamo abbracciato un nuovo modo di vivere il calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus dopo il premio Best Growth Strategy al WFS: «La crescita non riguarda solo i numeri ma anche la mentalità. Il progetto Zebras riflette la nostra identità!»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cosa succede in casa #Juventus dopo l'infortunio di #Bremer: tra la soluzione interna e l'opzione sul mercato NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e @RiccardoMeloni4 - X Vai su X

La difesa della Juventus cambia dopo l’infortunio di Bremer. Tudor ha due opzioni: https://fanpa.ge/9VkVR - facebook.com Vai su Facebook

La Juventus vince il premio Best Growth Strategy ai WFS Award - Dopo il Most Innovative Teams di Front Office Sports ottenuto nel mese di agosto, la Juventus ottiene un nuovo riconoscimento internazionale di assoluto prestigio, vincendo la categoria Best ... Lo riporta tuttojuve.com

Vlahovic uomo partita ma il premio è per Adeyemi: mistero dopo Juve-Dortmund - Sembra essere questo quanto accaduto nell'ultima sfida di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund. Da tuttosport.com

Juventus, Tudor dopo l'Atalanta: "Ottima prestazione, il bicchiere è mezzo pieno" - "Il bicchiere è mezzo pieno perché abbiamo fatto un’ottima prestazione e siamo riusciti a rimontare quando siamo andati sotto, abbiamo fatto una partita seria contro una squadra forte. sportmediaset.mediaset.it scrive