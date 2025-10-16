Juventus depositate le liste di candidati per il nuovo Cda

In previsione dell’assemblea dei soci in programma il 7 novembre, Juventus Football Club ha reso note le liste presentate per l’elezione dei membri del consiglio d’amministrazione. Si tratta di quella dell’azionista di maggioranza, Exor, e del secondo azionista, la società di criptovalute Tether, che detiene l’11,5 per cento del capitale societario. La lista presentata da Exor. Tra i nove candidati di Exor c’è Gianluca Ferrero, quindi confermato nel ruolo di presidente, e – per la prima volta – Damien Comolli, che assumerà la carica di amministratore delegato. Gli altri candidati sono Antonio Belloni (presidente di LVMH Italia), Guido de Boer (Cfo di Exor), Laura Cappiello (Of Counsel della practice Legal Risk, Compliance & Investigation di BonelliErede), Fioranna Vittoria Negri (Dottore Commercialista e Revisore legale), Kerstin Andrea Lutz (Ceo della Billie Jean King Cup di tennis), Diva Moriani (presidente di KME Group) e Diego Pistone (Cfo di Finde). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Juventus, depositate le liste di candidati per il nuovo Cda

