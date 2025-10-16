Juventus Comoli in pole per il ruolo di Amministratore Delegato Chiellini nel nuovo assetto come consigliere federale

L’attuale direttore generale è pronto a subentrare a Maurizio Scanavino alla guida operativa del club. Possibile ingresso nel CdA di un rappresentante di Tether, che detiene oltre il 10% delle quote La Juventus si prepara ad annunciare il nuovo Consiglio di Amministrazione e a definire la str. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Juventus, Comoli in pole per il ruolo di Amministratore Delegato, Chiellini nel nuovo assetto come consigliere federale

