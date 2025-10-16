Juve tre nomi per il diesse | c’è anche Bezhani Bremer fuori | Juve sul mercato?

Torino, 16 ottobre 2025 – La Juventus cerca un direttore sportivo per chiudere definitivamente l’organigramma e avviare a pieno titolo il nuovo corso targato Damien Comolli e Francois Modesto. La nuova era, partita in primavera con la separazione prima da Motta e poi da Giuntoli, vede ora al timone l’ex dg del Tolosa, con direttore tecnico Modesto e allenatore Igor Tudor, con l’ambizione e l’obiettivo di riportare il club ai vertici e tornare a vincere trofei. Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. Manca solo un tassello, quello che non è stato completato in estate e che la Juventus punta a chiudere da qui a gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

