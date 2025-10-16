Juve sotto la lente d’ingrandimento della Uefa i conti non tornano | aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario! Ecco cosa rischiano

Inter News 24 i bianconeri. I conti della Juventus sono di nuovo sotto la lente d’ingrandimento della UEFA. A poco più di un anno dalla sanzione che portò all’esclusione dalla Conference League, l’organo di governo del calcio europeo ha aperto un nuovo procedimento per un potenziale sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario ( situazione ben diversa per i conti dell’Inter dall’ultimo bilancio ). A comunicarlo, con la massima trasparenza, è stato lo stesso club bianconero all’interno del fascicolo di bilancio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juve sotto la lente d’ingrandimento della Uefa, i conti non tornano: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario! Ecco cosa rischiano

