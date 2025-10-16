Juve ritornano dalle nazionali McKennie Yildiz e David | Tudor con la rosa al completo

Rientrati tutti i giocatori dalle nazionali. L'allenatore bianconero prepara ora la sfida con il Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, ritornano dalle nazionali McKennie, Yildiz e David: Tudor con la rosa al completo

Leggi anche questi approfondimenti

Kim scontento al Bayern, Juve e Milan ci pensano. L’ostacolo? I 9 milioni che prende ogni anno... A volte ritornano: dalla Bundesliga alla A e viceversa in poco più di due anni. Potrebbe succedere a Kim Min-jae, difensore sudcoreano ex Napoli, ora al B - facebook.com Vai su Facebook

A volte ritornano. Analisi bilancio Juve e Membri del CDA | MONEY FOOTBALL Ep. 1/2 (ft. Ba... https://youtu.be/SgWwT2Giq54?si=UhXiFnd8nff9ABFJ… via @YouTube - X Vai su X

Juve, ritornano dalle nazionali McKennie, Yildiz e David: Tudor con la rosa al completo - L'allenatore bianconero prepara ora la sfida con il Como ... Si legge su gazzetta.it

Juventus, come sono andati McKennie e David e le parole su Tudor - Nella notte italiana, due giocatori della Juventus impegnati con le rispettive Nazionali sono scesi in campo in match amichevoli: Weston McKennie con gli Stati Uniti e Jonathan David con il Canada. Secondo ilbianconero.com

Juve, McKennie in scadenza di contratto: futuro incerto per l'americano - Weston McKennie, centrocampista classe 1998 della nazionale USA, potrebbe essere all'ultimo "giro di giostra" con la maglia della Juventus. Riporta tuttojuve.com