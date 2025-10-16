Juve procedimento Uefa per violazione del Fair Play Finanziario Cosa rischia
Torino, 16 ottobre – E’ la stessa Juve, nel giorno in cui si mostrano i documenti preparatori all’assemblea dei soci del prossimo 7 novembre, a far sapere con una nota di essere oggetto di un procedimento Uefa per violazione del Fair Play Finanziario. La Confederazione, specificamente, contesta al club di non essere riuscito a contenere le perdite entro i 60 milioni di euro nel triennio che va dal 2022-2023 al 2024-2025. La sentenza sul presunto non rispetto della ‘Football Earning Rule’ è attesa nella prossima primavera e proprio nella nota della Continassa si anticipano le conseguenze: “ una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante ) - continua la nota - oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa )”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
