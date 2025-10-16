Juve McKennie rientrerà solo domani | volo in ritardo Le possibili scelte di Tudor per Como

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico croato deve scegliere il sostituto di Bremer: favorito Rugani. Grande bagarre davanti per comporre il tridente con l'imprescindibile Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve mckennie rientrer224 solo domani volo in ritardo le possibili scelte di tudor per como

© Gazzetta.it - Juve, McKennie rientrerà solo domani: volo in ritardo. Le possibili scelte di Tudor per Como

Scopri altri approfondimenti

juve mckennie rientrer224 domaniJuventus, McKennie assente in allenamento: arriverà in Italia domani. VIDEO - Così come accaduto anche al connazionale Pulisic, lo statunitense ha avuto qualche problema nel viaggio di ritorno ... Segnala sport.sky.it

juve mckennie rientrer224 domaniProblemi post Nazionali per Juventus e Milan: McKennie e Pulisic in Italia solo domani - Dalle ultime raccolte, infatti, il problema al volo che ha coinvolto nelle scorse ore i giocatori. Scrive tuttomercatoweb.com

Juventus, slitta il ritorno di McKennie a Torino - La pausa per le nazionali è ufficialmente terminata, ma non tutti i giocatori della Juventus hanno ancora fatto ritorno a Torino. Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Mckennie Rientrer224 Domani