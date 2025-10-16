Juve l' Uefa ha aperto un procedimento per fair play finanziario | triennio 2022-25
L’Uefa ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario nei confronti della Juventus, il club bianconero lo conferma attraverso il fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025. «Il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 20222023-20242025 - si legge nel documento - l'esito di tale procedimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
UFFICIALE - Juventus sotto indagine dell'UEFA! Spunta il motivo ? - facebook.com Vai su Facebook
Conti Juve, violato il Fair Play Uefa: sentenza a primavera (e a Giuntoli un milione di buonuscita) - X Vai su X
Juve nel mirino della Uefa: aperto procedimento per il Fair Play Finanziario - Lo stesso club bianconero ha annunciato la decisione del massimo organo continentale: atteso l'esito definitivo in primavera ... Secondo corrieredellosport.it
Juventus sotto indagine, la Uefa apre un procedimento per violazione del Fair Play Finanziario - La Uefa ha aperto un procedimento per possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario per la Juventus, per il triennio che va dal 2022- Da fanpage.it
Calcio: Juve, procedimento Uefa per Fair Play finanziario - L'Uefa ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario nei confronti della Juventus, il club bianconero lo conferma attraverso il fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025. Lo riporta ansa.it