Juve indagine Uefa sul fair play finanziario | cosa rischia il club

I conti della Juventus tornano nel mirino dell'Uefa per violazioni del fair play finanziario nell'ultimo triennio. Lo rende noto il club bianconero nella "relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025", pubblicata in vista dell'assemblea del prossimo 7 novembre. Andiamo per ordine. Nel documento, pubblicato sul sito ufficiale, la Juve fa sapere che "in data 18 settembre, come d'uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni Uefa, il Gruppo ha ricevuto da Uefa la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento della Football Earning Rule per il triennio 20222023-20242025". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Juve indagine Uefa sul fair play finanziario: cosa rischia il club

