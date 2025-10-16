Juve, fissata l’udienza al TAR per i ricorsi sui bilanci: tutto quello che c’è da sapere, presente nel bilancio. Una data cerchiata in rosso, ma ancora molto lontana. Il TAR del Lazio ha fissato per il 30 giugno 2026 l’udienza per la trattazione congiunta dei due ricorsi presentati dalla Juve contro i rilievi della Consob sui bilanci degli esercizi 2020, 2021 e 2022. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero, all’interno del fascicolo sul bilancio chiuso al 30 giugno 2025. La battaglia legale, che riguarda le ormai note “manovre stipendi” e le “operazioni incrociate”, si arricchisce dunque di un nuovo capitolo, anche se per il verdetto finale bisognerà attendere quasi due anni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, fissata l’udienza al TAR per i ricorsi sui bilanci: ecco quando si deciderà sulle manovre stipendi e le plusvalenze