Just Eat consegna ora anche Nintendo Switch e iPhone | cosa ordinano davvero gli italiani oltre al cibo

Il confine tra delivery food e tecnologia si è appena dissolto. Just Eat ha annunciato l’ampliamento della propria offerta in Italia, introducendo la consegna on-demand di articoli tech: powerbank, caricabatterie, cover per smartphone, auricolari e persino console di gioco possono ora essere ordinati con la stessa semplicità di una pizza o di un hamburger. La rivoluzione passa attraverso una nuova partnership con La Casa de Las Carcasas, brand specializzato in accessori per dispositivi mobili, e segna un cambio di paradigma per il mercato del delivery nel nostro Paese. Non si tratta di un esperimento isolato, ma del consolidamento di un fenomeno già esploso a livello internazionale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Just Eat consegna ora anche Nintendo Switch e iPhone: cosa ordinano davvero gli italiani oltre al cibo

