Just Eat conquista l’elettronica on-demand con gaming e tech

Ildifforme.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il mercato del delivery estende i suoi confini: il settore della tecnologia è ormai conquistato dalla comodità delle consegne a domicilio. Just Eat, parte di Just Eat Takeaway.com, conferma un marcato interesse europeo per gli acquisti on-demand di prodotti elettronici, registrando oltre 22.000 ordini di articoli tech nell’ultimo anno solo tra Regno Unito, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

just eat conquista l8217elettronica on demand con gaming e tech

© Ildifforme.it - Just Eat conquista l’elettronica on-demand con gaming e tech

Approfondisci con queste news

Just Eat conquista l'elettronica on-demand con gaming e tech - com, conferma un marcato interesse europeo per gli acquisti on- adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Just Eat Conquista L8217elettronica