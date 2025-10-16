Jurassic World | Chaos Theory – la quarta stagione chiude la saga animata di Netflix

Stranger Things non è l’unica grande serie d’avventura che si prepara a concludersi. Anche Netflix dice addio a Jurassic World: Chaos Theory, la serie animata ambientata nell’universo di Jurassic Park, che terminerà con la quarta stagione. Lo show, sequel diretto di Camp Cretaceous, segue ancora una volta il gruppo dei Nublar Six, che scopre una nuova cospirazione legata al contrabbando globale di dinosauri. La stagione finale riprenderà qualche tempo dopo gli eventi della terza, con i protagonisti diretti verso la Biosyn Valley per scoprire le vere motivazioni dietro le azioni del misterioso antagonista che minaccia il mondo dei dinosauri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

