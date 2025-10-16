La stagione è ormai entrata nel vivo anche per quel che riguarda i campionati giovanili. E ci sono già le premesse per stilare un primo bilancio, individuando i potenziali protagonisti dei vari tornei regionali e provinciali. Partendo dagli " juniores regionali U19 ", girone A, il pareggio esterno a reti bianche con il Casentino ha permesso alla Pietà 2004 di rimanere al secondo posto in graduatoria a quota 10 punti insieme a Affrico, Fucecchio e Sestese. Bene anche il Maliseti Seano, dopo il 2-1 interno inflitto al Mobilieri Ponsacco, che sale così a 6 punti. Nel girone B, è la Zenith a comandare: con il 2-0 inferto al Calenzano, i giovani pratesi viaggiano a punteggio pieno dopo cinque giornate e sono saldamente al comando della classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Juniores: Pietà, Montemurlo e Maliseti ok