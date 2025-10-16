L'attrice Premio Oscar torna da oggi nelle sale italiane con After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino, e durante la sua promozione ha raccontato questo simpatico aneddoto famigliare. Julia Roberts ha rivelato che una semplice serata al cinema ha portato a una decisione importante presa da sua figlia, Hazel Moder. La figlia dell'attrice Premio Oscar, oggi ventenne, ha regalato il suo smartphone dopo aver visto Stand By Me, uscito nel 1986. Roberts ha raccontato l'episodio mentre promuoveva il suo ultimo film, After the Hunt di Luca Guadagnino, spiegando che il film ha fatto riflettere Hazel sui telefoni e su come questi possano influenzare le conversazioni reali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Julia Roberts: "Mia figlia ha dato via il suo smartphone dopo aver visto Stand by me"