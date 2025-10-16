Judo il romano Valerio Accogli vince la medaglia d' oro al Grand Prix in Perù
Lo scorso weekend il judoka Valerio Accogli atleta 21enne del Centro Sportivo Carabinieri e dell’ASD Banzai Cortina Roma ha vinto la medaglia d’oro al Grand Prix di Lima nella categoria -66 kg. “Sono felice per questa importante medaglia. Oggi avevo ottime sensazioni, ero tranquillo e sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
