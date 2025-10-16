Josephine Obossa nuovo asso del volley italiano? E la prossima estate senza Egonu…

Josephine Obossa ha incominciato con il turbo la nuova stagione, mettendo a segno 75 punti nelle tre partite disputate in Serie A1 con la maglio di Busto Arsizio. La 26enne ha messo paura a Conegliano nel match d’apertura, quando le Farfalle si sono issate sul 2-0 di fronte al proprio pubblico prima di subire la rimonta delle Campionesse d’Europa: 32 punti (4 muri) con il 42% in fase offensiva. L’opposto si è espressa su ottimi livelli anche quando le lombarde hanno perso per 3-1 sul campo della capolista Novara (24 punti con 2 muri, 50% in attacco) e poi ha giganteggiato in occasione del confronto di ieri sera, vinto per 3-2 grazie contro Bergamo anche ai suoi 24 punti (2 muri, 50% in fase offensiva). 🔗 Leggi su Oasport.it

