Jon Bernthal e Tessa Thompson corrono per risolvere un omicidio nel nuovo thriller Netflix
Il thriller Netflix di Jon Bernthal e Tessa Thompson, His & Hers, ha una data di uscita e le prime immagini. Il thriller psicologico è una serie limitata di sei episodi, adattata dal romanzo His & Hers di Alice Feeny. Thompson, che è anche produttrice esecutiva del progetto, interpreta il ruolo di Anna, una conduttrice televisiva di Atlanta che sta diventando sempre più solitaria e sta perdendo il contatto con i suoi amici e la sua carriera. Tuttavia, quando Anna viene a sapere di un omicidio nella sua città natale, Dahlonega, si sente rivitalizzata e inizia le sue indagini per scoprire la verità. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
