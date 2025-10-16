Job Meeting Roma 22 ottobre | guida pratica all’evento per chi cerca lavoro

Roma, 16 ottobre 2025 – Mercoledì 22 ottobre torna “Job Meeting Roma”, l’evento per chi cerca lavoro dedicato a laureandi e neolaureati di tutti i corsi di laurea del Lazio, realizzato da Cesop Hr consulting company, primario player nell’organizzazione di fiere del lavoro e consulenza strategica in ambito employer branding. Questa edizione vede nuovamente la collaborazione con la facoltà di ingegneria civile e industriale e con la facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica della Sapienza Università di Roma. L’appuntamento romano ha come obiettivo quello di far vivere a tutti i partecipanti una experience immersiva di orientamento e approfondimento del mercato del lavoro, e dei temi per loro più interessanti, a partire dalla ricerca attiva della migliore opportunità professionale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it