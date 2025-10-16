Jim Carrey sarà protagonista dell’adattamento de I pronipoti The Jetsons per la Warner Bros
Jim Carrey potrebbe dirigersi verso il futuro, dato che l’attore è in trattative per recitare in un film live-action della classica serie di cartoni animati The Jetsons. Questo sarebbe il primo ruolo da protagonista – e il primo ruolo in un film al di fuori della Sonic the Hedgehog franchise – per Carrey dal suo annuncio di ritiro nel 2022. Secondo quanto riportato il 15 ottobre, Carrey sarebbe in trattative per interpretare presumibilmente George Jetson, il patriarca della famiglia futuristica al centro della classica serie animata degli anni ’60. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Approfondisci con queste news
Era la sceneggiatura più folle che abbia mai scritto". Così Peter Briggs ricorda il progetto mai realizzato di un film live action su Lupin con Jim Carrey protagonista, un'idea che però non vide mai la luce per questioni di diritti. Ora Carrey potrebbe avere un'altra - facebook.com Vai su Facebook
Quel Pronipote di Jim Carrey. Stando a varie fonti, l'attore è in trattative con Warner Bros per diventare il protagonista del Live Action tratto da THE JETSONS, la celebre serie animata di Hanna-Barbera. Lo dirigerà e co-scriverà Colin Trevorrow. #Cinema #The - X Vai su X
The Jetsons, Jim Carrey in trattative per il live action - The Jetsons, in italiano noto anche come I Pronipoti, punta ad un adattamento live action e, secondo quanto riferito, Warner Bros. Lo riporta comingsoon.it
Jim Carrey possibile protagonista di The Jetsons, il film live-action tratto dalla serie animata - Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. msn.com scrive
In vendita la casa di Jim Carrey: quanto costa la villa con cascata, cinema e zona yoga - Protagonista di film come The Truman Show, the Mask, il Grinch ad Ace Ventura, il noto attore è sempre stato ... Scrive fanpage.it