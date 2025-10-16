Jim Carrey sarà protagonista dell’adattamento de I pronipoti The Jetsons per la Warner Bros

Cinefilos.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jim Carrey potrebbe dirigersi verso il futuro, dato che l’attore è in trattative per recitare in un film live-action della classica serie di cartoni animati The Jetsons. Questo sarebbe il primo ruolo da protagonista – e il primo ruolo in un film al di fuori della Sonic the Hedgehog franchise – per Carrey dal suo annuncio di ritiro nel 2022. Secondo quanto riportato il 15 ottobre, Carrey sarebbe in trattative per interpretare presumibilmente George Jetson, il patriarca della famiglia futuristica al centro della classica serie animata degli anni ’60. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

jim carrey sar224 protagonistaThe Jetsons, Jim Carrey in trattative per il live action - The Jetsons, in italiano noto anche come I Pronipoti, punta ad un adattamento live action e, secondo quanto riferito, Warner Bros. Lo riporta comingsoon.it

jim carrey sar224 protagonistaJim Carrey possibile protagonista di The Jetsons, il film live-action tratto dalla serie animata - Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. msn.com scrive

In vendita la casa di Jim Carrey: quanto costa la villa con cascata, cinema e zona yoga - Protagonista di film come The Truman Show, the Mask, il Grinch ad Ace Ventura, il noto attore è sempre stato ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Jim Carrey Sar224 Protagonista