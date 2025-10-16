Jim Carrey in trattative per il ruolo del capofamiglia George nel live-action de ‘I pronipoti’
(Adnkronos) – Jim Carrey è in trattative per interpretare George Jetson nel film live-action di 'The Jetsons'. Lo rivela 'Variety'. Il progetto è in fase di sviluppo presso Warner Bros. Discovery, con la regia affidata a Josh Greenbaum ('Barb and Star Go to Vista Del Mar'). Il film, prodotto da Hanna-Barbera Studios Europe, sarà ambientato in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
