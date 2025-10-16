Jenny Guardiano | Tony Renda vuole venire al mio matrimonio? Non si permetta pagliaccio viscido e ridicolo

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Jenny Guardiano. Su Fanpage.it, l'ex volto di Temptation Island replica al messaggio di Tony Renda, che si è detto felice di saperla fidanzata con Giovanni Tarantino e ha chiesto di poter essere presente al loro matrimonio. Jenny Guardiano ha raccontato i retroscena di quelle parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

