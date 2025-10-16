Jeep dei cacciatori sui sentieri? Scoppia la polemica sulla caccia al cervo?

Trentotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proposta di legge che promette di far discutere quella presentata in Terza Commissione della Provincia Autonoma di Trento dalla consigliera provinciale Vanessa Masè (La Civica): permettere ai cacciatori di transitare con veicoli a motore sui sentieri di montagna per il recupero dei cervi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Jeep Cacciatori Sentieri Scoppia