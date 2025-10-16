Inter News 24 L’ex attaccante del Cagliari, Jeda, ha fatto una panoramica sulla Nazionale di Gattuso soffermandosi anche su Pio Esposito. L’ex attaccante di Cagliari e Lecce, Jeda, intervistato in esclusiva da SampNews24, ha promosso a pieni voti la nuova Italia. Ha descritto il commissario tecnico Gennaro Gattuso come un grande uomo, ricco di valori e perfetto per trasmettere il senso di appartenenza alla maglia azzurra. Contrariamente allo scetticismo generale, si è detto convinto che questa Nazionale possa fare bene. Ha poi elogiato la gestione di Pio Esposito, affermando che sia il club nerazzurro che la Federazione stanno compiendo i passi giusti per la sua crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jeda loda Gattuso: «Grande uomo, la Nazionale può far bene! Con Pio Esposito anche l’Inter sta facendo i giusti passi»