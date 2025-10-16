Jazz & Sour | il jazz in vetrina da Semm

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modo di vivere il festival, tra jazz e contaminazioni. Dal 9 ottobre al 16 novembre torna il Bologna Jazz Festival e, per la prima volta, SEMM entra ufficialmente nel calendario con “Jazz &Sour – Dj Set in Vetrina solo su vinile”: tre appuntamenti curati dal collettivo di Semm; Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Due serate al Palazzo del Parco con le note Jazz &amp; Blues Spring - Torna domani e sabato “Bordighera Jazz & Blues Spring”, concorso nazionale di gruppi emergenti, che avrà la sua fase ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Jazz Amp Sour Jazz