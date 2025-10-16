Jasmine Tookes meravigliosa angelo in dolce attesa Pelle ultra glowy capelli effetto seta curve da gravidanza e una self confidence che abbaglia
I n versione angelo di Victoria’s Secret, Jasmine Tookes è pura magia: a 34 anni, la supermodella californiana ha aperto l’attesso show del brand di lingerie esibendo il proprio pancione con orgoglio e sprigionando fascino e femminilità. La top, che si appresta a diventare madre per la seconda volta, ha dimostrato che la gravidanza è un momento di bellezza. In perfetto stile “angelo”, Jasmine Tookes ha sfilato con ali dorate XXL, tacchi a stiletto, body in rete tono su tono, portando in scena un fisico con curve da gravidanza in primo piano. Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutto quello che c’è da sapere X Victoria’s Secret 2025, Jasmine Tookes, angelo col pancione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
