I n versione angelo di Victoria's Secret, Jasmine Tookes è pura magia: a 34 anni, la supermodella californiana ha aperto l'attesso show del brand di lingerie esibendo il proprio pancione con orgoglio e sprigionando fascino e femminilità. La top, che si appresta a diventare madre per la seconda volta, ha dimostrato che la gravidanza è un momento di bellezza. In perfetto stile "angelo", Jasmine Tookes ha sfilato con ali dorate XXL, tacchi a stiletto, body in rete tono su tono, portando in scena un fisico con curve da gravidanza in primo piano. Victoria's Secret Fashion Show 2025: tutto quello che c'è da sapere X Victoria's Secret 2025, Jasmine Tookes, angelo col pancione.

© Iodonna.it - Jasmine Tookes, meravigliosa angelo in dolce attesa. Pelle ultra glowy, capelli effetto seta, curve da gravidanza e una self confidence che abbaglia