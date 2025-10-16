Jasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a Ningbo | Finals sempre più vicine!

Jasmine Paolini si presenta in grande stile al WTA 500 di Ningbo. Battendo per 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova, ex top ten che quest'anno ha ripreso un po' di vigore, ma è uscita dalle 30, si guadagna tre cose. Innanzitutto un confronto ricco di fascino con Belinda Bencic ai quarti (e con la svizzera ci sono delle storie passate), poi un ulteriore avvicinamento alle WTA Finals di Riad, che potrebbero arrivare già questa settimana; inoltre, la sconfitta di Mirra Andreeva apre scenari interessanti anche di Race, contando che la russa non è ancora qualificata per il torneo delle migliori otto.

