Jasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a Ningbo | Finals sempre più vicine!

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasmine Paolini si presenta in grande stile al WTA 500 di Ningbo. Battendo per 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova, ex top ten che quest’anno ha ripreso un po’ di vigore, ma è uscita dalle 30, si guadagna tre cose. Innanzitutto un confronto ricco di fascino con Belinda Bencic ai quarti (e con la svizzera ci sono delle storie passate), poi un ulteriore avvicinamento alle WTA Finals di Riad, che potrebbero arrivare già questa settimana; inoltre, la sconfitta di Mirra Andreeva apre scenari interessanti anche di Race, contando che la russa non è ancora qualificata per il torneo delle migliori otto. 🔗 Leggi su Oasport.it

jasmine paolini valica l8217ostacolo kurdermetova e accede ai quarti a ningbo finals sempre pi249 vicine

© Oasport.it - Jasmine Paolini valica l’ostacolo Kurdermetova e accede ai quarti a Ningbo: Finals sempre più vicine!

Altre letture consigliate

Jasmine Paolini batte Kudermetova in tre set e vola in finale a Cincinnati: sfiderà Iga Swiatek - 3 del secondo set restava da compiere solo l'ultimo passo, qualcosa in lei si é inceppato. Da ilgazzettino.it

Cincinnati Open, Jasmine Paolini batte Gauff e va in semifinale. Bene anche Sonego/Musetti - Dopo che Jannik Sinner e la coppia formata da Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un posto in semifinale, anche ... Riporta tg24.sky.it

Jasmine Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta Gauff con soli 7 vincenti: il piano ha funzionato - A Cincinnati Jasmine Paolini si è confermata una vera e propria bestia nera per Coco Gauff in questo 2025. fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Jasmine Paolini Valica L8217ostacolo