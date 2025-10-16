Jasmine Paolini | Penso di aver giocato bene Voglio essere concentrata a prescindere dalle Finals
Soddisfazione e sorriso nel volto di Jasmine Paolini dopo il debutto vincente a Ningbo. La toscana batte con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova, va ai quarti e mette insieme un altro pezzo del puzzle che serve a portarla alle WTA Finals di Riad. Queste le parole in campo della numero 1 d’Italia: “ Penso di aver giocato una bella partita, lei è un’avversaria degna, la conosco bene, serve bene. Mi sono giocata ogni punto con una certa determinazione, ho trovato buone soluzioni, credo di aver giocato bene e sono soddisfatta della mia vittoria “. E sul discorso di Riad non si sbilancia, mantenendo il focus sul presente: “ Voglio essere in ogni caso sempre concentrata sulle partite che gioco qua, a prescindere dalle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
La stagione 2025 di Jasmine Paolini nasceva con grandi aspettative, dopo un 2024 che l’ha vista raggiungere la quarta posizione del ranking WTA grazie anche alle finali raggiunte a Roland Garros e Wimbledon. L’atleta azzurra non ha sempre avuto vita facil - facebook.com Vai su Facebook
La sconfitta odierna di Mirra Andreeva al torneo #WTA di Ningbo agevola non solo Jasmine #Paolini , ma anche Elena Rybakina in chiave #WTAFinalsRiyadh @JasminePaolini andrà a Riyadh se va in finale a Ningbo o se va in semifin - X Vai su X
Jasmine Paolini: “Penso di aver giocato bene. Voglio essere concentrata a prescindere dalle Finals” - Soddisfazione e sorriso nel volto di Jasmine Paolini dopo il debutto vincente a Ningbo. Si legge su oasport.it
Jasmine Paolini, altro passo avanti verso le WTA Finals - 510 dollari in corso sui campi in cemento di Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejian ... Segnala sportal.it
"Sta funzionando" - Il parere di Tathiana Garbin sul tennis di Jasmine Paolini - Si parlava di crisi per i risultati non all'altezza sull'erba e l'incredibile sconfitta rimediata in Canada. Segnala msn.com