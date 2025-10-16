Jasmine Paolini | Penso di aver giocato bene Voglio essere concentrata a prescindere dalle Finals

Soddisfazione e sorriso nel volto di Jasmine Paolini dopo il debutto vincente a Ningbo. La toscana batte con il punteggio di 6-2 7-5 la russa Veronika Kudermetova, va ai quarti e mette insieme un altro pezzo del puzzle che serve a portarla alle WTA Finals di Riad. Queste le parole in campo della numero 1 d’Italia: “ Penso di aver giocato una bella partita, lei è un’avversaria degna, la conosco bene, serve bene. Mi sono giocata ogni punto con una certa determinazione, ho trovato buone soluzioni, credo di aver giocato bene e sono soddisfatta della mia vittoria “. E sul discorso di Riad non si sbilancia, mantenendo il focus sul presente: “ Voglio essere in ogni caso sempre concentrata sulle partite che gioco qua, a prescindere dalle Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it

