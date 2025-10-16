Jasmine Paolini non é finita | Rybakina resta a galla a Ningbo e si avvicina allo scontro diretto per le WTA Finals
La sfida a distanza tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina prosegue nel WTA500 di Ningo. Sul cemento cinese entrambe le tenniste hanno raggiunto i quarti di finale e la partita per la qualificazione alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita) resta aperta. Allo stato attuale delle cose sono tre le giocatrici in ballo per gli ultimi due posti del Master di fine anno, ovvero l'azzurra, la kazaka e la russa Mirra Andreeva. La Race, classifica di rendimento del 2025 che qualificherà le prime otto all'evento in terra saudita, prevede la seguente situazione: 7. Mirra Andreeva 4320 8. Jasmine Paolini 4238 9.
RYBAKINA RITARDA LA FESTA DI ANDREEVA E PAOLINI Si avvicina la matematica qualificazione alle Finals per Jasmine Paolini, ma la kazaka - che ha sconfitto Yastremska in tre set - non ha intenzione di lasciarsi scappare la chance per un sorpasso
E' super Jasmine Paolini che all'esordio del WTA 500 di Ningbo supera per 6-2; 7-5;la russa Veronika Kudermetova e accede ai quarti di finale, mettendo un altro tassello alla qualificazione delle WTA Finals di Riad. Manca poco Jasmine, manca davvero poco