Jasmine Paolini a un passo dalle Wta Finals | se batte domani Bencic diventa settima in classifica
Jasmine Paolini è sempre più vicina alla qualificazione per le Wta Finals. Oggi al Ningbo Open (in Cina) ha battuto in due set (6-2 7-5) la russa Kudermetova e si è così ulteriormente avvicinata alla seconda qualificazione consecutiva per quello che un tempo era definito il Masters di tennis. Ossia i primi e le prime otto dell’anno che si sfidano in due gironi da quattro con semifinali incrociate e finale. Se domani Jasmine dovesse battere nei quarti di finale la svizzera Belinda Bencic numero 14 della classifica Wta, salirebbe addirittura al settimo posto e supererebbe Mirra Andreeva eliminata in Cina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
