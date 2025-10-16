Jasmine Paolini è sempre più vicina alla qualificazione per le Wta Finals. Oggi al Ningbo Open (in Cina) ha battuto in due set (6-2 7-5) la russa Kudermetova e si è così ulteriormente avvicinata alla seconda qualificazione consecutiva per quello che un tempo era definito il Masters di tennis. Ossia i primi e le prime otto dell’anno che si sfidano in due gironi da quattro con semifinali incrociate e finale. Se domani Jasmine dovesse battere nei quarti di finale la svizzera Belinda Bencic numero 14 della classifica Wta, salirebbe addirittura al settimo posto e supererebbe Mirra Andreeva eliminata in Cina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jasmine Paolini a un passo dalle Wta Finals: se batte domani Bencic, diventa settima in classifica